Arıcılığı doğa turizmiyle birleştiren "apiturizm" faaliyetleri Edirne'nin turizm potansiyelini artıracak

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, arıcılığı doğa turizmiyle buluşturan "apiturizm" faaliyetleriyle kentin alternatif turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Zengin orman varlığı, bozulmamış doğal yapısı ve aromatik bitki çeşitliliğiyle arıcılık için elverişli bir ortam sunan Lalapaşa ilçesi ve köyleri, son yıllarda kurulan bal ormanları ve bitki bahçeleriyle dikkati çekiyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde yürütülecek çalışmalarla, bölgenin apiturizm alanında geliştirilerek alternatif bir turizm rotası haline getirilmesi amaçlanıyor.

Arı ve arıcılık ürünlerinin gözlemlenmesi, deneyimlenmesi ve tadılması gibi etkinlikleri kapsayan apiturizm, sağlık, gastronomi ve kültür alanlarını da içine alarak ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

Bal ormanlarında gerçekleştirilen eğitimler, kovan gezileri, arı sütü ve bal tadımlarıyla öne çıkan turizm türü, Lalapaşa'nın doğal dokusuyla birleşerek kırsal kalkınmaya da katkı sağlamayı hedefliyor.

- "Apiturizmde arıcılık odak noktası" Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, kentin tarihi, kültürü, gastronomisi ve doğasıyla büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Edirne'de kırsal turizmin gelişimine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bacıoğlu, bu girişimlerin kırsal kalkınmaya da destek sunduğunu ifade etti. Bacıoğlu, arıcılık faaliyetlerinin ön planda olduğu doğayla iç içe yaşanan apiturizm faaliyetlerinin önemli bir turizm alternatifi olduğunu vurguladı. Dünyanın farklı yerlerinde turistlerin ilgisini çeken apiturizmin arıcılık faaliyetleriyle ön plana çıkan Edirne açısından çok uygun olduğunu anlatan Bacıoğlu, şunları kaydetti: "Apiturizmde arıcılık odak noktası. Arılar ve bal üretimi her zaman insanların ilgisini çekiyor. Arıların yaşamlarını konu alan bir faaliyet söz konusu. Arıların günlük yaşamları takip ediliyor, arıcılık faaliyetleri deneyimleniyor. Arıların doğal alanlarını gözlemleyen turistler üretim faaliyetleri hakkında bilgi alıyorlar.

Bu turistler açısından önemli ve farklı bir deneyim oluyor. Bu turizm faaliyeti hem kırsala katkı sunacak hem de bal satışlarını artıracaktır. Apiturizm sayesinde çok sayıda turist Lalapaşa ilçesi ve köylerine gelecektir, o bölgede yeni tesislerin açılmasına olanak sağlayacaktır. Bulgaristan sınırında yer alan ilçemiz yurt dışından da turistlerin ilgisini çekecektir." - "Lalapaşa bunun için biçilmiş kaftan" Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Müdürü Nuri Danışman, ilçenin ormanları ve aromatik bitki bahçeleriyle ön plana çıkan doğal bir turizm lokasyonu olduğuna dikkati çekti. Osmanlı'da sarayın bal ihtiyacının bölgeden karşılandığını belirten Danışman, "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bu bilgiler yazıyor. Bölgenin florası çok güzel. Türkiye'nin prolin değeri en yüksek balları burada üretiliyor." dedi. Danışman bölgenin lavanta, ıhlamur, biberiye, kekik ve adaçayı gibi aromatik bitkilerle donatıldığını, bu bitkilerin arıcılığa büyük katkı sağladığını vurguladı.