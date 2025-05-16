Edirneli aşçılık öğrencileri Macaristan'da eğitime katıldı

Otelin mutfağında gıda güvenliği üretimi için uygulanan sistemlerin işleyişini gören öğrencilere, Ulusal Turizm Ve Misafirperverlik İşverenleri Derneği tarafından teşekkür belgesi ve otel yönetiminden referans mektubu verildi.

Öğretmenleri Gülsüm Erkıran idaresinde etkinliğe katılan öğrenciler, kentte hizmet veren bir otelde açık büfe, pastane ve mutfak alanlarında eğitim aldı.

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