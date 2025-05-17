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        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor

        TOKİ Başkanlığı tarafından Meriç Nehri kenarına yapılan, İzzet Arseven Kent Ormanı'nı içine alan Söğütlük Millet Bahçesi'nin gelecek günlerde hizmete açılması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:47
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        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor
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        TOKİ Başkanlığı tarafından Meriç Nehri kenarına yapılan, İzzet Arseven Kent Ormanı'nı içine alan Söğütlük Millet Bahçesi'nin gelecek günlerde hizmete açılması bekleniyor.

        Karaağaç Mahallesi yolu üzerindeki 410 dönümü yeşil alan olmak üzere 515 dönüm alanda oluşturulan millet bahçesi, doğal yapı korunarak düzenlendi. Bölgede yapılan çalışmalar kapsamında ömrünü tamamlamış tehlikeli ağaçlar budandı veya kaldırıldı, ortalama 5 yıllık 2 bin 336 ağaç dikildi; gül, lale gibi kentin önemli simgesi çiçeklerden oluşan alanlar oluşturuldu.

        Millet bahçesinde 5 kilometre hem orman içinden hem Meriç kenarından geçen bisiklet yolu, 10 kilometrede doğal zeminli patika yol inşa edildi. Nehir kenarında taşkın riski oluşturmayacak şekilde basamaklı oturma alanları ile orman içerisine 64 çeşme yapıldı; spor sahaları, çocuk oyun alanları düzenlendi.

        Söğütlük Millet Bahçesi'nde ayrıca oturma alanları, sosyal donatılar, kütüphane, yerli sebze satış alanı, kır kahveleri otopark ve piknik alanları bulunuyor.

        - Vali Sezer, çalışmaları yerinde inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, millet bahçesindeki son rötuşları yerinde inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ay sonuna doğru kullanıma açılacağını söyledi.

        Vatandaşların millet bahçesinde çok güzel vakit geçireceklerini anlatan Vali Sezer, "Türkiye'deki en güzel millet bahçelerinden bir tanesinde çalışmalarımız tamamlandı, ufak işler kaldı. Ay sonunda vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Resmi açılışını daha sonra yapacağız. Eksiklerimizi de vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak tamamlayacağız. Vatandaşlarımız burada eşiyle, dostuyla pikniğini yapacak, muhabbetini yapacaklar. Bisiklete binmek isteyen bisikletine binecek, yürüyüş yapmak isteyen yürüyüş yapacak." dedi.

        Vali Sezer, millet bahçesinin yaklaşık 200'e yakın kamera sistemiyle donatıldığını, alanın tamamının kontrol altında tutulacağını belirtti.

        Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yanındaki 100 dönümlük bir alanı da yeşillendirdiklerini, burada da çeşitli konser aktivitelerinin düzenleneceğini ifade eden Sezer, vatandaşların bir yandan Meriç Nehri'ni izlerken bir yandan da konser etkinliğine katılacağını vurguladı.

        Vali Sezer, kente millet bahçesini kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yetkililere teşekkür etti.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne'nin üç nehrin içerisinden geçtiği dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Bugüne kadar nehir kenarlarını vatandaşların istediği gibi kullanamadığını anlatan Aksal, "Bu güzel millet bahçesini Edirne'ye kazandırdık. İçinde çocuklarımızın koşup oynayacağı, vatandaşların yürüyüş ve bisiklet yollarını kullanacağı, kafeleriyle, parklarıyla çok güzel bir alan oldu. ben hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Vali Sezer'e incelemelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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