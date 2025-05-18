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        Edirne'de "Payitahttan Payitahta" öğretmen gelişim programı düzenlendi

        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Payitahttan Payitahta" öğretmen gelişim programı, Edirne Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:53
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        Edirne'de "Payitahttan Payitahta" öğretmen gelişim programı düzenlendi
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        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Payitahttan Payitahta” öğretmen gelişim programı, Edirne Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda öğretmen ve eğitim yöneticisi katıldı.

        Etkinlik, Eğitimci-Yazar Dr. Şaban Kızıldağ’ın “Mazeret Yok, Çıkış Var – Lider Öğretmen” başlıklı sunumuyla başladı. Ardından İstanbul Öğretmen Akademileri kapsamında hazırlanan 20 farklı atölyede, İstanbul’dan gelen öğretmenler deneyimlerini Edirneli meslektaşlarıyla paylaştı.

        Atölye çalışmalarında yapay zekanın eğitime entegrasyonu, okul yöneticileri için olumlu okul iklimi oluşturma yöntemleri, doğa temelli öğrenme deneyimleri, öykü yazımı, yaratıcı drama, sosyal medya yönetimi, grafik tasarımı ve Montessori yaklaşımı gibi konular ele alındı.

        Öğretmenler ayrıca çağdaş tarih öğretimi, 21. yüzyılda eğitim vizyonu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerine fikir alışverişinde bulundu. Eğitim filmleriyle öğretmenlik mesleğine dair kavramsal çözümlemeler yapıldı.

        Akıl ve zeka oyunları, özel yetenekli öğrenciler için morfolojik düşünme teknikleri, çocuklarla felsefe, psikodrama ve sanat terapisi gibi özgün içerikler ilgi gördü. Gökyüzü gözlemi ve doğa temelli fen öğretimi üzerine hazırlanan “Güneş Saati Atölyesi - En Son Ne Zaman Yıldızları Gördünüz?” etkinliği ise dikkat çeken uygulamalar arasında yer aldı. Havacılık atölyesiyle bilim ve teknoloji odaklı çalışmalar da sunuldu.

        Programın açılışında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, Edirne’nin sadece bir tarih hazinesi değil, aynı zamanda eğitim ve medeniyetin izlerini taşıyan bir şehir olduğunu belirterek, “Eğitimi sadece bilgi aktarımı değil, kültür ve medeniyet inşası olarak görüyoruz. Bu açıdan Edirne, öğretmenlerimiz için yaşayan bir derstir.” dedi.

        Yentür, yeni dönemde Edirne ile daha fazla işbirliği planladıklarını ifade ederek, İstanbul’dan öğretmen ve öğrencilerin Edirne’de tarih ve kültür derslerine katılacağı programların hayata geçirileceğini aktardı.

        Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da programın kentte düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

        İki gün süren programda atölye çalışmaları, iyi örnek sunumları ve tarihi-mimari gezilerle zenginleştirilmiş bir içerik sunuldu. İstanbul Öğretmen Akademileri modeline ilişkin sunumlar, katılımcı öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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