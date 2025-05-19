Edirne'de ev yangında kullanılamaz hale geldi
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Büyükgerdelli köyünde İ.A'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kundaklama iddiasıyla bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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