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        Edirne'de ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ev yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 20:23 Güncelleme: 19.05.2025 - 20:40
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        Edirne'de ev yangında kullanılamaz hale geldi
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        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ev yangında kullanılamaz hale geldi.

        Büyükgerdelli köyünde İ.A'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Kundaklama iddiasıyla bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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