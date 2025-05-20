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        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:31
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        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Edirne’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        S.A. yönetimindeki 22 ADZ 635 plakalı motosiklet, Abdi İpekçi Caddesi’nde H.K. idaresindeki 34 AIC 402 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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