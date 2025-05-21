Edirne Selimiye Meydanı'nda mapping gösterisiyle fetih coşkusu yaşanacak

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Valiliği koordinasyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonuyla "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" temalı etkinlikler düzenlenecek.

Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapan Edirne'de gerçekleştirilecek etkinliklerde kültürel söyleşiler, mehter konserleri, temsili fetih yürüyüşü ve sahne performansları yer alacak.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilecek üç boyutlu mapping gösterisi olacak. Geniş katılımın beklendiği gösteride, Edirne'den İstanbul'a fetih yolculuğu teması işlenecek.

Edirne Sarayı'ndan İstanbul'a uzanan tarihi yolculuk, 3D animasyonlar ve ışık teknolojileriyle görselleştirilecek. Müzik ve efektlerle zenginleştirilecek gösteride, Edirne'nin fethin hazırlık sürecindeki önemi vurgulanacak.

- Söyleşiler, konserler, gösteriler düzenlenecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, programla hem tarihe saygı göstermeyi hem de Edirne'nin kültürel mirasını ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.