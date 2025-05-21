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        Azerbaycanlı ressam, bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini duvara resmetti

        Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini Edirne'de bir istinat duvarına çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 09:13 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:13
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        Azerbaycanlı ressam, bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini duvara resmetti
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        Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin portresini Edirne'de bir istinat duvarına çizdi.

        Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan ressam Abdullayev, Minguzzi'nin portresini mahallesindeki istinat duvarına resmederken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Paylaşımında, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Abdullayev, "Bu kadar renkli bir tablonuz olduğunu düşünün, onu siyaha boyayabilir miydiniz? Boyadılar işte." ifadelerini kullandı.

        Ressamın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

        Abdullayev, daha önce de Mersin’in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ile Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran'ın portrelerini kentteki duvarlara resmetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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