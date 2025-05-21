Edirne'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi

Kahvehane sahibi A.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı, kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.