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        Edirne'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi

        Edirne'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:19 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:19
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        Edirne'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
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        Edirne'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sabuni Mahallesi'ndeki bir kahvehanede denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

        Kahvehane sahibi A.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı, kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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