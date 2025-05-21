Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde vatandaşlara ciğer sarma ikram edildi

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ciğer sarma ikramında bulunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki tadım öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine coğrafi işaretli ciğer sarma tadımıyla başladıklarını söyledi.

Bu senenin "Aile Yılı" olduğuna işaret eden Soytürk, şöyle konuştu:

"Mutfak kültürümüzde sofra, birlikte olma, bir araya gelme ve sahip olduğumuz kültürel reçeteleri kuşaktan kuşağa aktarma aracıdır. Bu yılki Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin teması da 'klasik Türk mutfağı.' Mutfak ve gastronomi, kültürel mirasımızın taşıyıcılarından biri. Hepimiz büyüklerimizin sofra etrafında buluştuğu günleri özlüyoruz. Amacımız, bu hafta boyunca ülkemizin sahip olduğu gastronomik zenginliği yerli ve yabancı ziyaretçilere sunmak."

Soytürk, hafta boyunca şehrin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.