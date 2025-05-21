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        Edirne'de çıkan yangında 3 ev zarar gördü

        Edirne'de, tek katlı evde başlayıp yandaki 2 eve de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:58 Güncelleme: 21.05.2025 - 23:03
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        Edirne'de çıkan yangında 3 ev zarar gördü
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        Edirne'de, tek katlı evde başlayıp yandaki 2 eve de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çavuşbey Mahallesi'nde Y.K'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyerek tüm evi ve çatısını saran alevler, yanındaki 2 evin çatısına sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Y.K'nin evi kullanılamaz hale geldi, diğer 2 evin çatısında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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