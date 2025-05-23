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        Edirne'de tır sürücüsü aracında ölü bulundu

        Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halindeki tırın sürücüsü aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:06
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        Edirne'de tır sürücüsü aracında ölü bulundu
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        Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halindeki tırın sürücüsü aracında ölü bulundu.

        Bulgaristan'a geçmek üzere Kapıkule'ye gelen yabancı uyruklu Z.M, aracını gümrük sahasına yakın bir noktadaki tır parkına çekti.

        Daha sonra Z.M'nin aracında uzun süre hareketsiz kaldığını fark eden diğer sürücüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Z.M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İlk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücünün cenazesi, otopsi için Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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