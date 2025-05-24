Meriç ilçesinde öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık ve belediye işbirliğinde Mandadere mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler kahvaltı yaptı.

Çocukların oyunlar oynayıp, yarışmalara katıldığı etkinliği ziyaret eden Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek sağlıklı bir yaşam diledi.

Ayte ve Belediye Başkanı Yunus Atay, okul kütüphanesine konulmak için alınan kitapları öğrencilere dağıttı.

- Lalapaşa zabıtası eğitime katıldı

Lalapaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen eğitime katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Lalapaşa Belediyesinin hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Zabıta ekiplerinin Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Kabahatler Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları" konulu eğitime katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu eğitim sayesinde ekip arkadaşlarımızın mevzuat bilgisi güncellenmiş, sahada karşılaşılan durumlara yönelik daha etkin ve hızlı çözümler geliştirilmiştir. Daha bilinçli denetim, daha güçlü hizmet, daha huzurlu bir Lalapaşa için çalışıyoruz." - Keşan'da "Güneş Kadınları 5. Yıl Özel Sergisi" açıldı Keşan Kent Müzesi'nde "Güneş Kadınları 5. Yıl Özel Sergisi" açıldı. Atölye Güneş Hobi ve Sanat Evi'nde kadınların hazırladığı el emeği ürünler müzenin fuaye alanında sergilendi. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da sergiyi gezerek kadınları tebrik etti. Kadınların özgün bakış açısıyla güzel ürünler hazırladığını aktaran Özcan, "Güneş kadınları sadece üretmekle kalmayıp, birlikte büyümenin, dayanışmanın ve paylaşmanın ne demek olduğunu da gösterdi. Sanatın birleştirici gücünü kadınların yaratıcılığıyla harmanlayan bu sergi bizlere umut ve ilham verdi." diye konuştu.