Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı kapsamında "Büyük fetih yürüyüşü", konserler ve mapping gösterisi düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in de aralarında olduğu protokol, TRT'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncuları ve vatandaşlar, Şükrüpaşa İlkokulu önünden Selimiye Meydanı'na kadar Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği eşliğinde yürüdü.

Korteje çok sayıda temsili yeniçeri ve leventler de eşlik etti. Temsili yeniçerilerden bazıları, İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan şahi toplarının bire bir replikalarını da taşıdı.

Yol kenarındaki ve balkonlardaki vatandaşlar geçiş sırasında tezahüratta bulunarak korteji alkışladı.

Selimiye Meydanı'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından bir din görevlisi tarafından Bakara ve Fetih surelerinden ayetler okundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada sözlerine, İstanbul'un fethinin asırlar önce müjdelenen, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla anarak başladı.

Sezer, fethin bir mekan işi değil bir ruh işi olduğunu ifade etti.

Edirne'nin sadece bir başkent değil, aynı zamanda bir okul, bir ruhani hazırlık merkezi, bir medeniyetin yoğrulduğu yer olduğuna işaret eden Sezer, şunları kaydetti:

"Burada sadece kılıç değil, dua da kuşanılır. Burada sadece asker değil, irfan sahibi gönül erleri yetişir. Alparslan’dan Fatih’e, Ahmed Yesevi'den Akşemseddin’e kadar uzanan o büyük yürüyüş, işte bu şehirlerde, bu camilerde, bu gönüllerde şekillenir. Ve o ruh bir kez tutuştu mu, surlar dayanamaz, zincirler çözülür, çağlar değişir.

Alparslanların, Ertuğrul Gazilerin, Murat Hüdavendigarların, Fatihlerin düşlerini gördüğü o ulu çınarın dalları bugün hala bizimle. Ve o dallarda yeşeren umut, Oğuz’un Kızıl Elma’sı, bugün bizlere emanettir. İçinde bulunduğumuz bu yüzyıl, sadece bir tarih değil, büyük bir sorumluluktur, bir emanettir, bir idealdir. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olarak omuzlarımıza yüklenmiş büyük bir görevdir. İşte bizim kızıl elmamız, bu yolda yürümek, bu emaneti geleceğe taşımaktır."