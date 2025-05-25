Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Keşan'da "Düşler Hastanesi" tiyatrosu sahnelendi

        Keşan ilçesinde "Düşler Hastanesi" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşan'da "Düşler Hastanesi" tiyatrosu sahnelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Keşan ilçesinde "Düşler Hastanesi" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Batuhan Kapucu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyun Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

        Zerlanis Tiyatrosu oyuncularının işbirliğiyle sahnelenen oyun izleyicilere hem düşündüren hem de duygulandıran anlar yaşattı.

        Oyunun sonunda Keşan Kent Müzesi Müdürü Aslı Avcı, oyuncuları tebrik ederek çiçek verdi.

        Avcı, sanatın birleştirici gücünü salonda hep birlikte hissettiklerini söyledi.

        Genç yeteneklerin sahnedeki ışığına tanıklık ettiklerini belirten Avcı, "Tiyatroya ve sanata olan inancımızı bir kez daha pekiştiren bu anlamlı oyun için emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlatan tiyatro oyunu Uzunköprü'de sahn...
        Polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlatan tiyatro oyunu Uzunköprü'de sahn...
        Edirne'de fetih ruhu; şahi topları eşliğinde Meriç Köprüsü'nden geçtiler (2...
        Edirne'de fetih ruhu; şahi topları eşliğinde Meriç Köprüsü'nden geçtiler (2...
        Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Edirne'de fetih ruhu; şahi topları eşliğinde Meriç Köprüsü'nden geçtiler
        Edirne'de fetih ruhu; şahi topları eşliğinde Meriç Köprüsü'nden geçtiler
        Edirne'de Jandarma Mehteran Birliği Lozan Anıtı'nda konser verdi
        Edirne'de Jandarma Mehteran Birliği Lozan Anıtı'nda konser verdi
        Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Edirne'de partisince düzenlenen mitin...
        Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Edirne'de partisince düzenlenen mitin...