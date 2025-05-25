Keşan'da "Düşler Hastanesi" tiyatrosu sahnelendi

Keşan ilçesinde "Düşler Hastanesi" tiyatro oyunu sahnelendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Batuhan Kapucu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyun Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

Zerlanis Tiyatrosu oyuncularının işbirliğiyle sahnelenen oyun izleyicilere hem düşündüren hem de duygulandıran anlar yaşattı.

Oyunun sonunda Keşan Kent Müzesi Müdürü Aslı Avcı, oyuncuları tebrik ederek çiçek verdi.

Avcı, sanatın birleştirici gücünü salonda hep birlikte hissettiklerini söyledi.

Genç yeteneklerin sahnedeki ışığına tanıklık ettiklerini belirten Avcı, "Tiyatroya ve sanata olan inancımızı bir kez daha pekiştiren bu anlamlı oyun için emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.