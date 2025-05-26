Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK), akredite arama kurtarma derneği oldu.

EDAK'tan yapılan açıklamada, dernek üyelerinin AFAD tarafından düzenlenen sınava katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "1999 yılında yaşanan depremlerin ardından Türkiye'de kurulan ilk STK'lardan biri olma özelliğini taşıyan EDAK, 24-25 Mayıs tarihlerinde AFAD Başkanlığı sınav heyeti tarafından kentimizde gerçekleştirilen akreditasyon sınavını başarı ile tamamlayarak 'Kentsel Arama Kurtarma Ekibi' olmaya hak kazandı. EDAK bundan böyle, olası depremlerde AFAD ile birlikte hareket edecek." ifadelerine yer verildi.