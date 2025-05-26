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        EDAK, akredite arama kurtarma derneği oldu

        Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK), akredite arama kurtarma derneği oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:47 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:47
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        EDAK, akredite arama kurtarma derneği oldu
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        Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK), akredite arama kurtarma derneği oldu.

        EDAK'tan yapılan açıklamada, dernek üyelerinin AFAD tarafından düzenlenen sınava katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "1999 yılında yaşanan depremlerin ardından Türkiye'de kurulan ilk STK'lardan biri olma özelliğini taşıyan EDAK, 24-25 Mayıs tarihlerinde AFAD Başkanlığı sınav heyeti tarafından kentimizde gerçekleştirilen akreditasyon sınavını başarı ile tamamlayarak 'Kentsel Arama Kurtarma Ekibi' olmaya hak kazandı. EDAK bundan böyle, olası depremlerde AFAD ile birlikte hareket edecek." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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