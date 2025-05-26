Edirne'de Dünya Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Edirne'de Dünya Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Edirne Temsilciliği öncülüğünde 25 Kasım Stadyumu önünde toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan LÖSEV Edirne İl Temsilcisi Ceylan Toker, LÖSEV'in vatandaşlar ve kuruluşların destekleriyle lösemili çocuklar yararına çalışmalar yaptığını söyledi.

Lösemiyle mücadelede her zaman çocukların yanında olduklarını belirten Toker, "Bu destekler vakfımıza kayıtlı, sayıları 110 bini aşan lösemili ve kanser tanısı almış çocuğumuz ve ailelerine her türlü maddi destek olarak iletilmektedir. Lösemi, dini, dili, ırkı ne olursa olsun tüm çocuklarda aynı belirtilerle ortaya çıkan ve ayı zorlukları yaşatan bir hastalıktır. Lösemi, çocuklarımızın 3 yıl boyunca bu zorlu hastalıkla mücadele etmesine neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.