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        TÜ Gümrük İşletme Bölümü öğrencileri Ticaret Bakanlığında ziyaretlerde bulundu

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü öğrencileri, Ticaret Bakanlığında ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:02 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:02
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        TÜ Gümrük İşletme Bölümü öğrencileri Ticaret Bakanlığında ziyaretlerde bulundu
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü öğrencileri, Ticaret Bakanlığında ziyaretlerde bulundu.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Personel Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bakanlık Basın Danışmanlığı'nda görüşmeler yapıldı.

        Personel Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda iletişim kanallarının açık tutulması ve ortak projeler geliştirilmesi ele alındı.

        Gümrükler Genel Müdürlüğünde yapılan görüşmede, öğrencilerin sektörel farkındalığını artırmaya yönelik bilgi paylaşımı sağlanırken, Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan ile yüksekokulun iletişim ve kurumsal görünürlüğü konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

        Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen görüşmede ise güncel gümrük uygulamaları hakkında detaylı bilgi alışverişi yapıldı.

        Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılan toplantıda, Gümrük Müdürlüklerinde kullanılan BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Sisteminin eğitim talebi görüşüldü. Bu kapsamda, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olgun Irmak Çetin’e BİLGE Programı eğitimi verilmesi kararlaştırıldı.

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