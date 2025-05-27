Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyonu sürüyor

Edirne’de, günümüze yalnızca minaresinin ayakta kalan kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer’in talimatıyla başlatılan restorasyon kapsamında, Tunca Nehri kenarında bulunan yapının toprak altında kalan bölümleri ortaya çıkarıldı.

Yarım kalan minarenin tamamlanması amacıyla kurulan iskelede çalışmalar titizlikle sürdürülürken, yapının diğer kısımlarının ihyası için de ekipler eş zamanlı olarak çalışma yürütüyor.

- Vali Sezer çalışmaları inceledi

Vali Sezer, restorasyon alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Sezer, Şeyh Şüceaddin adına inşa edilen yapının aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılarak yaşatılacağını belirtti.

Vali Sezer’e, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da eşlik etti.

- Şeyh Şüceaddin Camisi