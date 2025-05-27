Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
T.M’nin kullandığı 35 BNU 434 plakalı motosiklet, Muammer Aksoy Caddesi'nde H.B.B. idaresindeki 34 HSB 145 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu E.Z, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.