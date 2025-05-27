Edirne'de bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi'nde 9 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında balkonda hasar meydana geldi.
Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.
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