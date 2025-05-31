Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, 18. Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı'na katıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 18. Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı resepsiyonuna katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer, 18. Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı'na katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 18. Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı resepsiyonuna katıldı.

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuarın resepsiyonu Avusturya'nın Dornbirn kentinde gerçekleşti.

        Resepsiyona katılan Edirne Valisi Sayın Yunus Sezer, fuar alanında Edirne standını ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten kentin tanıtımı ile ilgili bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Soytürk, fuarda çeşitli sivil toplum kuruluşları, resmi temsilciler ve kültür dostlarının bir araya geldiğini belirtti.

        Kültürün birleştirici gücünün uluslararası düzeyde vurgulandığını aktaran Soytürk, "Fuar kapsamında Edirne tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yurt dışında başarıyla temsil edilmeye devam ediyor. Sayın Valimize ve kıymetli hanımefendiye destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü

        Benzer Haberler

        Edirne'de Çevre Haftası etkinliği gerçekleştirildi
        Edirne'de Çevre Haftası etkinliği gerçekleştirildi
        TÜ'de ani kalp durmalarına müdahale cihazı hizmet vermeye başladı
        TÜ'de ani kalp durmalarına müdahale cihazı hizmet vermeye başladı
        Edirne'de su kanalına düşen karacayı çeltik işçileri kurtardı
        Edirne'de su kanalına düşen karacayı çeltik işçileri kurtardı
        Sulama kanalına düşen karacayı çiftçiler kurtardı
        Sulama kanalına düşen karacayı çiftçiler kurtardı
        Öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezerek atıkların yeniden dönüştürülmesini...
        Öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezerek atıkların yeniden dönüştürülmesini...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa