Edirne'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Olayla ilgili 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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