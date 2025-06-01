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        Edirne'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Edirne'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 22:50 Güncelleme: 01.06.2025 - 22:50
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        Edirne'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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        Edirne'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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