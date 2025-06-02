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        Çevre Haftası dolayısıyla Vali Sezer'e ziyaret

        –Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ve kurum personeli Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:02 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:02
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        Çevre Haftası dolayısıyla Vali Sezer'e ziyaret
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        –Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ve kurum personeli Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen ziyarette, yaptıkları etkinlikler hakkında Vali Sezer'e bilgi veren Sarı, çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

        Vali Sezer, de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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