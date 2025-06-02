Edirne Valisi Sezer dünya ikincisi sporcuyu kabul etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Çin'de düzenlenen 2025 Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Candeniz Berrak'ı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Berrak'ı tebrik etti.

Berrak da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak yer aldı.