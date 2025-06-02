Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer dünya ikincisi sporcuyu kabul etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çin'de düzenlenen 2025 Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Candeniz Berrak'ı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer dünya ikincisi sporcuyu kabul etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çin'de düzenlenen 2025 Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Candeniz Berrak'ı kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Berrak'ı tebrik etti.

        Berrak da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"

        Benzer Haberler

        Edirneli sanatçı Kaşıkçı Yunanistan'da sahne aldı
        Edirneli sanatçı Kaşıkçı Yunanistan'da sahne aldı
        Çevre Haftası dolayısıyla Vali Sezer'e ziyaret
        Çevre Haftası dolayısıyla Vali Sezer'e ziyaret
        Bulgaristan'dan göçe zorlanan soydaşların anavatana gelişinin üzerinden 36...
        Bulgaristan'dan göçe zorlanan soydaşların anavatana gelişinin üzerinden 36...
        Keşan MYO öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
        Keşan MYO öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
        Edirne ve Tekirdağ'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Tekirdağ'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa