Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, dünya ikincisi sporcuyu kabul etti

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Çin'de düzenlenen 2025 Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Candeniz Berrak'ı kabul etti.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Karaburun ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Berrak'ı tebrik etti.

Berrak da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş ve antrenörler yer aldı.