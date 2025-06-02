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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, dünya ikincisi sporcuyu kabul etti

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Çin'de düzenlenen 2025 Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Candeniz Berrak'ı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:13
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, dünya ikincisi sporcuyu kabul etti
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Çin'de düzenlenen 2025 Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Candeniz Berrak'ı kabul etti.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Karaburun ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Berrak'ı tebrik etti.

        Berrak da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş ve antrenörler yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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