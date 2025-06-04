Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetim yaptı

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetim yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerine devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un koordinesinde, Saraçlar Caddesi'nde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, cadde üzerinde durdurdukları vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarını yaptı.

        Trafiğe kapalı olan caddede, 10.00-02.00 saatleri arasında izinsiz giriş yapan araçların sürücüleri uyarıldı, trafik yönünden kontroller gerçekleştirildi.

        Denetimler sırasında vatandaşlar da uygulamalara destek verdi.

        - "Uygulamalar güven veriyor"

        Ahmet Çakay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği denetimlerin halkın huzuru açısından önemli olduğunu belirtti.

        Son dönemde artan trafik ve asayiş uygulamalarından memnun olduklarını ifade eden Çakay, "Bu uygulamalardan halk olarak gayet memnunuz. Polislerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

        Tayfun Ilgaz ise denetimlerin bayram öncesi güven ortamını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bayrama huzur ve güven içinde girecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Denetimlerin bayram süresince de devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler

        Benzer Haberler

        İyot eksikliği gebelik ve çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor
        İyot eksikliği gebelik ve çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Saros Körfezi sahillerinde bayram yoğunluğu bekleniyor
        Saros Körfezi sahillerinde bayram yoğunluğu bekleniyor
        Saros Körfezi'ne tank batırıldı (3)
        Saros Körfezi'ne tank batırıldı (3)
        Saros Körfezi'ne tank batırıldı (2)
        Saros Körfezi'ne tank batırıldı (2)