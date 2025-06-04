Edirne'de polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetim yaptı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un koordinesinde, Saraçlar Caddesi'nde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, cadde üzerinde durdurdukları vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarını yaptı.

Trafiğe kapalı olan caddede, 10.00-02.00 saatleri arasında izinsiz giriş yapan araçların sürücüleri uyarıldı, trafik yönünden kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında vatandaşlar da uygulamalara destek verdi.

- "Uygulamalar güven veriyor"

Ahmet Çakay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği denetimlerin halkın huzuru açısından önemli olduğunu belirtti.

Son dönemde artan trafik ve asayiş uygulamalarından memnun olduklarını ifade eden Çakay, "Bu uygulamalardan halk olarak gayet memnunuz. Polislerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Tayfun Ilgaz ise denetimlerin bayram öncesi güven ortamını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bayrama huzur ve güven içinde girecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.