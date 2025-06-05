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        Edirne Otogarı ihaleye çıkarılacak

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Otogarı'nın ihaleye çıkarılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 09:34 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:23
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        Edirne Otogarı ihaleye çıkarılacak
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Otogarı'nın ihaleye çıkarılacağını söyledi.

        Akın, Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, otogarla ilgili yeni bir ihale sürecine gidildiğini ve yasal olarak yapılması gerekenleri yerine getirdiklerini belirtti.

        Gerekli hazırlıkların ardından ihalenin yapılacağını dile getiren Akın, "Bu süreçte otogarın içerisinde bulunan iş yerlerini tek tek ihaleye çıkıyoruz. Kapı girişini Edirne Belediyesi'ne bırakıyoruz. İçerideki kontrol ve asayiş kısmını da Edirne Belediyesi olarak üstleneceğiz. Sürecimizi bu şekilde devam ettireceğiz." dedi.

        Akın, otogarın mevcut işletmecisinin tahliyesiyle ilgili gerekli yazışmaların yapıldığını ifade etti.

        Otogarın en iyi şekilde hizmet vermesi için çalıştıklarını aktaran Akın, "Edirne otogarı önemli bir otogar, Edirne stratejik bir nokta. Dolayısıyla ben ihaleye girecek olan firmaların da aynı hassasiyetle yaklaşacağını, özenli yaklaşacaklarını buradan temenni ediyorum. Biz de bu konuda elimizden gelen bütün önlemleri alacağız. O yüzden burada düzgün işleyen bir sistem olması, hem oradaki firmalar açısından hem hemşerilerimiz açısından hem de şehrimize dışarıdan gelen misafirlerimiz açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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