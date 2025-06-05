Trakya'da bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemeciler denetlendi

Trakya'da Kurban Bayramı öncesinde tatlı ve şekerleme üreten iş yerlerinde denetim yapıldı.

Edirne'de vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için denetimler yoğun şekilde sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince unlu mamuller ve şekerleme ürünlerinin üretim ve satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Kontrollerde, ürünlerin muhafaza koşulları, etiket bilgileri ve diğer gıda güvenliği kriterleri detaylı şekilde incelendi.

Tüketici sağlığını korumak, ürün kalitesini denetlemek ve olası mağduriyetleri önlemek amacıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tatlıcı ve şekerlemecileri denetledi.

Denetimlerde hijyen koşulları incelendi, fiyat ve etiket bilgileri kontrol edildi.

Ürünlerden numune alan ekipler, uygunluğu olmayan iş yerlerine ceza uyguladı.