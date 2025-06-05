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        Türkiye'den KKTC'li güreşçilere destek

        CİHAN DEMİRCİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) güreşçiler, tecrübelerinden yararlanmak amacıyla Edirne'deki antrenör ve güreşçilerle çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:17
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        Türkiye'den KKTC'li güreşçilere destek
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        CİHAN DEMİRCİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) güreşçiler, tecrübelerinden yararlanmak amacıyla Edirne'deki antrenör ve güreşçilerle çalışmalara başladı.

        Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve KKTC Güreş Federasyonu teknik ekipleri, KKTC'li güreşçilere destek amacıyla iş birliği yaptı.

        Teknik ekiple KKTC'den gelen güreşçiler, Edirne'deki antrenör ve güreşçilerle Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesislerde antrenman yapıyor.

        Federasyonlarca belirlenecek program kapsamında yıl boyunca KKTC'li güreşçiler, Edirne'de çalışmalarını sürdürecek.

        - Türkiye'deki antrenörlerin tecrübelerinden faydalanıyorlar

        TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirne'nin güreş alanında öncü olduğunu söyledi.

        KKTC'ye hem geleneksel yağlı güreşler hem de minder güreşinde destek vereceklerini belirten Delen, "KKTC'de federasyon yetkilileriyle görüştük ve mutabakata vardık. Minder ve geleneksel güreşlerde hocalarımızın tecrübelerinden yararlanacaklar, tesislerimizde antrenmanlara başladılar. Sayın Valimiz Yunus Sezer'in himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Selim Ak'ın öncülüğünde çalışmalar başladı. Dost ve kardeş ülke güreşçilerine bu şansı verdiler. KKTC'nin milli takımı güreş antrenörü Edirne'de antrenörlerimizi izliyor, notlarını alıyor. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyorlar." diye konuştu.

        Delen, KKTC'li antrenör ve sporcuların, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmış antrenörlerin tecrübelerinden faydalandığını kaydetti.

        - Ömer Çavuşoğlu: "Sporcularımızı geliştiriyoruz"

        KKTC Güreş Milli Takımı Antrenörü Ömer Çavuşoğlu da Türkiye'nin sporda KKTC'ye öncülük ettiğini ifade etti.

        Federasyonlar ve ilgili müdürlükler arasında yapılan iş birliği kapsamında Edirne'de çalışmalara başladıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti

        "KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar ve KKTC Güreş Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özüzmez'in Türkiye'deki yetkililerle yaptığı iş birliği sonucu çalışmalarımız gerçekleşiyor. Burada dördüncü günümüz ve antrenmanları gözlemliyoruz. Bizim için bu çok önemli bir adım, kendimizi ve sporcularımızı geliştiriyor, yeni teknikler öğreniyoruz. Her şey çok güzel, Türkiye'deki yetkililere teşekkür ediyoruz."

        - Güreşçi Yahya Doğan: "KKTC'de güreşi canlandırmayı hedefliyoruz"

        Lefkoşe İhtisas Kulübü güreşçisi Yahya Doğan (18) da Türkiye Şampiyonası için hazırlık yaptığını dile getirdi.

        Edirne'de verimli bir antrenman süreci geçirdiğini anlatan Doğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güreşte başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin gerek olimpiyat gerekse dünya ve Avrupa şampiyonalarında örnek güzel başarıları var. Biz de elimizden geleni yapacağız. Buradaki antrenörlerin ve güreşçilerin desteği bizim için çok önemli hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

        2024 Paris Olimpiyatlarına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Turan Aslantürk ise KKTC'li güreşçi ve antrenörlerin teknik anlamda bilgilerinin güncellenmesi ve gelişmesi için Türkiye'deki eğitim sistemi ve antrenörlerin tecrübelerinden yararlandığını anlattı.

        KKTC'ye desteğin her zaman devam edeceğini belirten Aslantürk, "Bizler için gurur verici bu. KKTC'de güreşi canlandırmayı hedefliyoruz. Ne kadar tabana yayabilirsek o kadar güzel olacak." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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