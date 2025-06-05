Edirne'de bayram öncesi denetim yapıldı
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un koordinesinde, 8 ayrı noktada düzenlenen denetimlerde 41 ekip 205 polis görev aldı.
Denetim kapsamında 2 bin 467 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulanırken, 528 araç kontrol edildi.
Polisler, bayramlarını tebrik ettikleri sürücüleri ve yolcuları yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Denetime katılan Emniyet Müdürü Karaburun da vatandaşların bayramını kutladı.
Bayramda trafiğin yoğun olacağını belirten Karaburun, sürücülere hız ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.
Karaburun, bayramın sorunsuz geçirilmesi için ekiplerin sahada olduğunu söyledi.
Denetimler bayram tatili boyunca sürecek.
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