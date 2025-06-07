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        Edirne'de mayısta 168 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polisin mayıs ayında düzenlediği denetimlerde 168 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:42 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:42
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        Edirne'de mayısta 168 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de polisin mayıs ayında düzenlediği denetimlerde 168 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda gerçekleştirdikleri denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye giren 168 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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