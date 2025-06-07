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        Edirne'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil limandaki kayalıklardan denize düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 19:24 Güncelleme: 07.06.2025 - 19:24
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        Edirne'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil limandaki kayalıklardan denize düştü.

        Yayla Limanı'nda bir aracın denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün otomobilini park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu için aracın denize düştüğünü belirledi.

        Araçta kimsenin olmadığının tespit eden ekipler, çalışmaların ardından otomobili vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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