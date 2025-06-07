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        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 23:52 Güncelleme: 07.06.2025 - 23:52
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        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Uzunkaldırım Caddesi'nde S.İ. ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada bacağına mermi isabet eden S.İ. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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