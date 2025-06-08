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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailesini ziyaret etti

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit polis memuru Gökmen Şimşek'in ailesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:57
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailesini ziyaret etti
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit polis memuru Gökmen Şimşek'in ailesine ziyarette bulundu.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 2011'de Şırnak’ın Silopi ilçesinde şehit olan Şimşek’in evini ziyaret eden Karaburun, şehidin annesi Hülya, babası Mustafa ve kardeşi Gökhan Şimşek ile sohbet etti.

        Aile üyelerinin bayramlarını kutlayan Karaburun, emniyet teşkilatının her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

        Karaburun’a ziyaretinde eşi Aynur Karaburun da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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