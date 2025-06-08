Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailesini ziyaret etti
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit polis memuru Gökmen Şimşek'in ailesine ziyarette bulundu.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit polis memuru Gökmen Şimşek'in ailesine ziyarette bulundu.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 2011'de Şırnak’ın Silopi ilçesinde şehit olan Şimşek’in evini ziyaret eden Karaburun, şehidin annesi Hülya, babası Mustafa ve kardeşi Gökhan Şimşek ile sohbet etti.
Aile üyelerinin bayramlarını kutlayan Karaburun, emniyet teşkilatının her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.
Karaburun’a ziyaretinde eşi Aynur Karaburun da eşlik etti.
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