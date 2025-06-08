Edirne'de asayiş
Keşan'da cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.
Keşan'da cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.
R.G, çalıştığı iş yerinde masanın üzerine koyduğu telefonunun yerinde olmadığını fark etti.
R.G, Keşan Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
- Evden hırsızlık
Keşan'da evinden bir miktar parası çalınan kişi polise başvurdu.
Ev sahibi V.Ç, evini kontrol ettiğinde bir miktar parasının yerinde olmadığını fark etti.
V.Ç, Keşan Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
- Motosiklet sürücüsü yaralandı
Uzunköprü'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
F.D. idaresindeki otomobil ile Y.S. yönetimindeki motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.S, tedavi için Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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