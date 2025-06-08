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        Edirne'de "köy meydanında kurban eti ikramı" geleneği yaşatılıyor

        Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde, bir asırdır yaşatılan gelenekle pişirilen kurban etleri köy meydanında dağıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:18
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        Edirne'de "köy meydanında kurban eti ikramı" geleneği yaşatılıyor
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        Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde, bir asırdır yaşatılan gelenekle pişirilen kurban etleri köy meydanında dağıtılıyor.

        Köyde kurban kesen vatandaşların getirdiği etler, kazanlarda pişirilip köy halkına ve misafirlere ikram ediliyor.

        Bu sayede her eve kurban eti girmesi sağlanırken, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu yaşatılıyor.

        Yağcılı köyü muhtarı Süleyman Akın, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda et ikramı geleneğini en iyi şekilde devam ettirdiklerini söyledi.

        Gelenek sayesinde bayramın manevi ruhunun daha iyi yaşandığını belirten Akın, "Yaklaşık bir asırdır devam ettirdiğimiz bir gelenek. Bu sene de halkımızın katılımıyla etlerimiz pişirildi ve güzel şekilde dağıtım yapıldı. Köylünün getirmiş olduğu etleri burada harmanlayıp pişirerek köydeki tüm vatandaşlarımıza sunuyoruz. Birlik ve beraberliğimiz açısından çok güzel uygulama." dedi.

        Selami Budak ise köy meydanında kurban eti ikramının güzel bir bayram geleneği olduğunu dile getirdi.

        Yaklaşık 100 yıldır süren bu geleneğin herkesi memnun ettiğini ifade eden Budak, "Etler pişirilip evlere götürülüyor. Çok anlamlı bir adetimiz. Esas amaç, köyümüzde kurban kesemeyen vatandaşlarımızın et yemesini sağlamak. Bereketli şekilde her eve kurban eti giriyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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