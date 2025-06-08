Edirne'de "köy meydanında kurban eti ikramı" geleneği yaşatılıyor

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde, bir asırdır yaşatılan gelenekle pişirilen kurban etleri köy meydanında dağıtılıyor.

Köyde kurban kesen vatandaşların getirdiği etler, kazanlarda pişirilip köy halkına ve misafirlere ikram ediliyor.

Bu sayede her eve kurban eti girmesi sağlanırken, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu yaşatılıyor.

Yağcılı köyü muhtarı Süleyman Akın, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda et ikramı geleneğini en iyi şekilde devam ettirdiklerini söyledi.

Gelenek sayesinde bayramın manevi ruhunun daha iyi yaşandığını belirten Akın, "Yaklaşık bir asırdır devam ettirdiğimiz bir gelenek. Bu sene de halkımızın katılımıyla etlerimiz pişirildi ve güzel şekilde dağıtım yapıldı. Köylünün getirmiş olduğu etleri burada harmanlayıp pişirerek köydeki tüm vatandaşlarımıza sunuyoruz. Birlik ve beraberliğimiz açısından çok güzel uygulama." dedi.