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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 09:53 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:53
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Karaburun, şehit polis memurları Serhan Alışkan ve Zikri Şahin'in ailelerini ziyaret etti.

        Aile üyelerinin bayramını tebrik eden Karaburun, Türk polisinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

        Karaburun'a ziyaretlerinde eşi Aynur Karaburun ve kızları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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