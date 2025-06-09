Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti

Karaburun'a ziyaretlerinde eşi Aynur Karaburun ve kızları eşlik etti.

Aile üyelerinin bayramını tebrik eden Karaburun, Türk polisinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Karaburun, şehit polis memurları Serhan Alışkan ve Zikri Şahin'in ailelerini ziyaret etti.

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