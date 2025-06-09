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        Edirne'de sıcak hava etkili oluyor

        Edirne'de sıcak hava kentin genelinde etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:35
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        Edirne'de sıcak hava etkili oluyor
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        Edirne'de sıcak hava kentin genelinde etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde zaman geçirdi.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

        Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

        Sıcak havanın, hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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