Edirne'de sıcak hava etkili oluyor

Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde zaman geçirdi.

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