Edirne'de sıcak hava etkili oluyor
Edirne'de sıcak hava kentin genelinde etkili oluyor.
Edirne'de sıcak hava kentin genelinde etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde zaman geçirdi.
Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.
Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.
Sıcak havanın, hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
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