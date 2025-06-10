Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de şehit polis Nefize Çetin Özsoy anıldı

        Mardin'in Midyat ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, Edirne'deki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de şehit polis Nefize Çetin Özsoy anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, Edirne'deki kabri başında anıldı.

        Özsoy'un şehadetinin 9'ncu yılı dolayısıyla Yenişehir Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.Şehidin ailesi ve katılımcılar törende duygusal anlar yaşadı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrenciler ve vatandaşlar Özsoy'un kabrine çiçek bıraktı.

        Şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin'e başsağlığı dileyen Sezer, "Bütün şehitlerimizi Allah peygamberimize komşu eylesin. Bizleri de onların şefaatinden ayırmasın. İyi ki varlar, böyle güzel, huzurlu bir vatan bıraktılar bizlere. İnşallah vatanımız böyle devam eder ebediyete kadar." ifadelerini kullandı.

        Baba Süleyman Çetin de her yıl anma törenine katılımın yoğun olduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti.

        Vali Sezer ve beraberindekiler aynı mezarlıkta şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın kabri başında da dua okudu.

        Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, kurum müdürleri, polisler, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve ailenin yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Amca ile yeğeninin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğeninin kavgası cinayetle bitti!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        50 kilometre kaçtı... Kayalıkta mahsur kaldı! 18 gün kayboldu! Ferdinand-2!
        50 kilometre kaçtı... Kayalıkta mahsur kaldı! 18 gün kayboldu! Ferdinand-2!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum

        Benzer Haberler

        Trakya'daki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 228 bin 233 yolcu geçt...
        Trakya'daki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 228 bin 233 yolcu geçt...
        'Koku tüneli'nden geçenler, güzel hava soluyup, çeşit çeşit bitki tanıyor
        'Koku tüneli'nden geçenler, güzel hava soluyup, çeşit çeşit bitki tanıyor
        Trakya Üniversitesi "Kampüs 4.0" uygulaması engelli öğrencilerin işlerini k...
        Trakya Üniversitesi "Kampüs 4.0" uygulaması engelli öğrencilerin işlerini k...
        Edirne'de çiçekler ve aromatik bitkilerin yer aldığı "Koku Tüneli" oluşturu...
        Edirne'de çiçekler ve aromatik bitkilerin yer aldığı "Koku Tüneli" oluşturu...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Saros Körfezi sahillerindeki yoğunluk bayramın son gününde de sürüyor
        Saros Körfezi sahillerindeki yoğunluk bayramın son gününde de sürüyor