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        Gurbetçilerin izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişleri devam ediyor

        Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 13:40 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:04
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        Gurbetçilerin izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişleri devam ediyor
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        Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

        Sıla yolculuğunda kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli ile Kırklareli'ndeki Dereköy sınır kapıları üzerinden yurda giriş yapıyor.

        Sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde işlemlerini kısa sürede tamamlayan gurbetçiler, ana vatana gelmenin huzuruyla memleketlerinin yolunu tutuyor.

        Almanya'dan gelen Osman Çil, AA muhabirine Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        İznini İstanbul ve Giresun'da geçireceğini belirten Çil, ailesiyle hasret gidereceğini ifade etti.

        Türkiye'ye girdiğinde gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Çil, "Anlatılamaz duygular yaşıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Gurbette vatanın her şeyini özlüyoruz. Havasını, suyunu, toprağını, insanını özlüyoruz. Vatan bir başka güzel." dedi.

        Ailesiyle birlikte Finlandiya'dan gelen Fethi Türkileri ise yolculuklarının iyi geçtiğini belirtti.

        Ana vatana gelmenin huzurunu yaşadıklarını anlatan Türkileri, "Her sene tatilin gelmesini bekliyoruz. Memlekete gelmek çok güzel bir duygu. Yurt dışında ülkemizin suyuna, havasına ve bayrağına kısacası her şeyine hasretiz." diye konuştu.

        Almanya'dan gelen Emin Durmuş da sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde geçişlerin hızlı olduğunu dile getirdi.

        Türk bayrağını görünce büyük sevinç yaşadığını aktaran Durmuş, "Duygularımı anlatmak çok zor. Vatanımızı, bayrağımızı, minarelerimizi özlüyoruz. İznimiz boyunca ailemizle zaman geçirip hasret gidereceğiz. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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