Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de yeni mahsul buğdayın kilogramı 20 liradan satıldı

        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul buğdayın kilogramı 20 liradan alıcı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de yeni mahsul buğdayın kilogramı 20 liradan satıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul buğdayın kilogramı 20 liradan alıcı buldu.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk buğdayı, Büyükdöllük köyü üreticilerinden Ergin Eser tarafından borsaya getirildi.

        Eser'e ait 2 ton buğday, kilogramı 20 liradan işlem gördü.

        ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, ilk mahsul buğdayı getiren Eser'i kutlayarak 100 litre mazot çeki hediye etti.

        Kurban, buğday hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?

        Benzer Haberler

        TIR'da 12 bin 545 cep telefonu, 10 bin elektronik sigara ele geçirildi
        TIR'da 12 bin 545 cep telefonu, 10 bin elektronik sigara ele geçirildi
        Edirne gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi
        Edirne gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Sürücüsünün geri viteste unuttuğu otomobil, mobilya mağazasına girdi (2)
        Sürücüsünün geri viteste unuttuğu otomobil, mobilya mağazasına girdi (2)