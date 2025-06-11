Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

        Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

        Anavatana kara yoluyla ulaşmayı tercih eden gurbetçiler, Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarından geçiş yaparak yurda giriş yapıyor.

        Gurbetçiler, sınır kapılarında alınan önlemler ve işlemlerin hızlı ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

        İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar, Edirne'de kısa süreli dinlenmenin ardından memleketlerine doğru yolculuklarını sürdürüyor.

        - "Memleketimize hasretiz"

        Almanya'nın Stuttgart kentinden gelen Cuma Batı, AA muhabirine Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sorunsuz şekilde geçtiğini belirtti.

        Türkiye'ye ayak bastığı anda duygulandığını ifade eden Batı, "Ağladım vallahi. Memleketimize hasretiz. Kayseri'ye gideceğiz ama önce Edirne’de biraz dinleneceğiz. 1970'ten beri yurt dışındayım. Memleketin havasını, suyunu, ekmeğini özledik. Bu yıl sınırda alınan önlemler çok yerinde olmuş, işlemler hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz senelere göre çok memnun kaldık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

        Gurbetçilerden Zeliha Batı ise Türkiye’ye olan özlemlerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Edirne'de iki çocuk annesi dil öğrenmek için girdiği ikinci üniversitesini...
        Edirne'de iki çocuk annesi dil öğrenmek için girdiği ikinci üniversitesini...
        Edirne'de yeni mahsul buğdayın kilogramı 20 liradan satıldı
        Edirne'de yeni mahsul buğdayın kilogramı 20 liradan satıldı
        TIR'da 12 bin 545 cep telefonu, 10 bin elektronik sigara ele geçirildi
        TIR'da 12 bin 545 cep telefonu, 10 bin elektronik sigara ele geçirildi
        Edirne gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi
        Edirne gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı