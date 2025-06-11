Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Çömlekköy Barajı'nda çalışmalar sürüyor

        Edirne'nin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Çömlekköy Barajı'nda çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarım arazilerinin modern sulama sistemlerine kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Edirne’de inşa edilen Çömlekköy Barajı’nda ekipler yoğun mesai harcıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, derivasyon tüneli kazı çalışmalarının tamamlandığını ve önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti.

        Tünel içi kalıcı kaplama imalatları ile baraj gövdesi ve dolu savak kazı çalışmalarının sürdüğünü aktaran Balta, barajın 3 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Çömlekköy Barajı’nın kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildiğini ifade eden Balta, "Kil çekirdekli kaya dolgu olarak tasarlanan Çömlekköy Barajı’na, Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşıyacağız. 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli barajımız, Edirne’mizde 56 bin 500 dekar tarım arazisini sulamaya açacak. Projenin bölge için taşıdığı önemin farkındayız. Amacımız projeyi hız kesmeden tamamlayarak, verimli topraklara sahip Edirne'de tarımsal kaliteyi artırmak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Edirne'de çiftçilere römorklarda reflektör kullanılması uyarısı yapıldı
        Edirne'de çiftçilere römorklarda reflektör kullanılması uyarısı yapıldı
        Edirne'de iki çocuk annesi dil öğrenmek için girdiği ikinci üniversitesini...
        Edirne'de iki çocuk annesi dil öğrenmek için girdiği ikinci üniversitesini...
        Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor
        Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor
        Edirne'de yeni mahsul buğdayın kilogramı 20 liradan satıldı
        Edirne'de yeni mahsul buğdayın kilogramı 20 liradan satıldı
        TIR'da 12 bin 545 cep telefonu, 10 bin elektronik sigara ele geçirildi
        TIR'da 12 bin 545 cep telefonu, 10 bin elektronik sigara ele geçirildi
        Edirne gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi
        Edirne gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi