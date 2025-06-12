Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kaymakamlar için veda programı düzenlendi

        Edirne'deki görev süreleri dolan kaymakamlar için veda programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kaymakamlar için veda programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'deki görev süreleri dolan kaymakamlar için veda programı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayini çıkan Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ve Meriç Kaymakam vekili Adnan Ayte için Edirne Gastronomi Akademisi'nde program düzenlendi.

        Vali Yunus Sezer, kaymakamlara Edirne'ye olan hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!

        Benzer Haberler

        Edirne'de aynı yöne giden otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Edirne'de aynı yöne giden otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Edirne'de "Genç Ofis" olarak düzenlenen medrese tarihi misyonuyla yaşatılıy...
        Edirne'de "Genç Ofis" olarak düzenlenen medrese tarihi misyonuyla yaşatılıy...
        Edirne'de jandarma şehitleri anıldı
        Edirne'de jandarma şehitleri anıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'deki 10 halk kütüphanesinde 289 bin 583 kitap bulunuyor
        Edirne'deki 10 halk kütüphanesinde 289 bin 583 kitap bulunuyor
        Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı