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        Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:13 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:13
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        Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        C.B. idaresindeki 22 AB 292 plakalı otomobil, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda A.A'nın kullandığı 16 JTY 84 plakalı otomobille çarpışıp devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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