Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
C.B. idaresindeki 22 AB 292 plakalı otomobil, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda A.A'nın kullandığı 16 JTY 84 plakalı otomobille çarpışıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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