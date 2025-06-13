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        Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu

        Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:04
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        Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu
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        Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu.

        Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla cuma namazı öncesi Eski Cami'de program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası mevlit okunan programda şehitler için dua edildi.

        Programa Vali Yunus Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kurum müdürleri ve jandarma personeli katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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