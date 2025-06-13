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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun mahalle sakinleriyle bir araya geldi

        –Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:53
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun mahalle sakinleriyle bir araya geldi
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        –Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleriyle buluştu.

        Muhtar Rıza Ürütükçü’nün daveti üzerine mahallede vatandaşlarla buluşan Karaburun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Ziyarete, emniyet personeli ile mahalle temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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