Edirne Emniyet Müdürü Karaburun mahalle sakinleriyle bir araya geldi
–Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleriyle buluştu.
–Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleriyle buluştu.
Muhtar Rıza Ürütükçü’nün daveti üzerine mahallede vatandaşlarla buluşan Karaburun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Ziyarete, emniyet personeli ile mahalle temsilcileri de katıldı.
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