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        Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:31 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:31
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        Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, anıta çelenk sundu.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene jandarma personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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