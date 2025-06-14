Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, anıta çelenk sundu.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene jandarma personeli katıldı.
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