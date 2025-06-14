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        Ömer Yamaç'ın polis motosikletine binme hayali Edirne'de gerçek oldu

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kendisiyle sohbet eden Ömer Yamaç'ın polis motosikletine binme hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:08
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        Ömer Yamaç'ın polis motosikletine binme hayali Edirne'de gerçek oldu
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kendisiyle sohbet eden Ömer Yamaç'ın polis motosikletine binme hayalini gerçekleştirdi.

        Akrabalarını ziyaret için ailesiyle İzmir'den kente gelen 7 yaşındaki Ömer Yamaç Üstünol, asayiş ve trafik denetimine katılan Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile sohbet etti.

        Polis motosikletine binmek istediğini belirten Yamaç'ın bu talebi üzerine Karaburun, denetimdeki bir yunus ekibini çağırdı.

        Park halindeki motosiklete binip kask takan Yamaç, yunus polisleriyle sohbet etti.

        Karaburun'un kendisine hediyeler verdiği Yamaç, buna karşılık evden bir meşrubat getirdi.

        Yamaç'a hediyesi için teşekkür eden Karaburun, hediyenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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